美國聯合航空一名年輕機師日前執飛自美國飛往西班牙的航班，航程中他的機上廣播內容讓乘客大感意外又溫馨，紛紛鼓掌叫好，因為這是他任職聯合航空2年來頭一回駕機載著身為空服員的母親一起上班執勤，他特地藉著機上廣播的場合謝謝母親支持他成為機師。

美國有線電視新聞網（CNN）23日報導，聯合航空（United Airlines）機師道斯（Cole Doss）本月初執飛自美國華府飛往馬德里的航班，他站在商務艙走道向乘客機上廣播簡報航程概要與目的地天氣狀況後，特別提及該航班傑出的空服員之一「是我獨一無二傑出的媽媽」，此時機艙乘客紛紛鼓掌叫好。

道斯說，這是他加入聯合航空2年來第一次與母親同班執勤，「她是我此生最大的支持力量，從我的第一堂飛行員課程開始，她一路支持我成為機師的夢想」。能與母親「一起上班」讓他備感光榮，他向母親表達愛意與謝意，並與全機乘客分享如此特殊的人生經驗：「今天頭一次與她同班機飛行，我備感光榮。我要對老媽說，我愛你。各位乘客，歡迎大家搭乘我們這個充滿家庭溫馨感的航班。」。

道斯的母親走到他身邊、帶著微笑看著自家身穿機師制服的帥兒子。道斯則舉起她的手向乘客揮一揮，母子倆笑容滿面。

道斯的母親在聯合航空擔任空服員超過45年，父親也在航空業界工作。道斯家最近又多了一名航空界生力軍，因為妹妹考上了空服員。

道斯本月9日把這段影片放上個人IG，寫道：「我職涯的巔峰實現了，第一次與我媽飛同一個航班並肩值勤！」他表示，母子倆在那趟航程很開心，「我永遠不會忘記這次經驗，也不會忘記讓這次共識成真的每一個人」。

聯合航空15日轉發，並加註「當年為你準備中午餐盒的人，現在是你的同事了」的標題，至周三（23日）已獲14.5萬人按讚，許多網友留言表達感動，有人稱讚這位空服員「養出一個好兒子」，也有人說「這班乘客有媽媽當空服員，安心了」，另有人打趣：「我絕對不會搭自家孩子駕駛的車」。還有人歪樓留言「你長這麼帥啊」、「這位媽媽缺不缺兒媳婦？」。