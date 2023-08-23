72歲香港男星劉永（原名：劉添爵）早年從幕後工作人員做起，後來成為動作替身，也因為過人身手被李小龍賞識，被亞洲電視簽下的他演出《秦始皇》才爆紅，他第一任妻子是台灣女星戴良純，因家暴離婚收場，後來娶了兩任太太也因感情不合結束，近日他透露遭買房詐騙，為此更召開記者會。

根據《香港01》報導，劉永近年在大陸生活，他透露接到推銷電話，由於對方報出的樓盤價格很低，因此心動跟著看樓團去了兩天一夜，去到現場位置很方便，且同行看房的約有二十到三十人，開價一平方2到3萬塊人民幣，後來中介說原本介紹的樓盤已經全部售完，說第二棟有少量的房子，一平方一萬塊人民幣，於是劉永當下就決定買兩棟房子，下午5點就交6萬人民幣（約26萬元新台幣）訂金。

準備第2次付款後他才發現是個騙局，合約中寫的不是買樓，而是租借合約，後來他尋找律師處理，但對方公司律師表示要解約是違約，不會全額將6萬人民幣退還，所以才想找媒體爆料。之後對方致電給劉永表示解約就會將錢全還他，且那家公司是上市公司。網友得知他被騙經歷，調侃「連秦始皇都敢騙」。

劉永曾和恬妞和文雪兒交往，第一任妻子是台灣女星戴良純，戴良純大學時被邵氏電影公司錄取，放棄學業到香港拍戲，兩人因此結緣，結婚後劉永用刀刺傷戴良純，差點導致她毀容，被台北地方法院判處兩年半的有期徒刑，並需賠償新台幣600萬和解。