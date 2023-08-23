SOGO忠孝館麻豆助碗粿－泰辣打拋豬碗粿，原價80元1入、特價150元2入。（SOGO提供）

SOGO忠孝館初登場強尼甜點工藝－法式龍鬚糖6入組，原價355元、特價285元。（SOGO提供）

新莊宏匯廣場日本美食展至8月27日前登場，燒烤「串仟」現場販售各式炸物。（宏匯廣場提供）

新莊宏匯廣場日本美食展佈置日式氛圍場景。（宏匯廣場提供）

台中大遠百泰國風情物產嘉年華，即日起至9月4日登場。（台中大遠百提供）

百貨暑假美食展最後一波，SOGO忠孝館至8月29日前推出台南府城美食展，精選50家在地好滋味；新莊宏匯廣場首度舉辦日本美食展，至8月27日，首周假日就超過2萬人次，讓各家廠商加碼進貨；台中大遠百泰國風情物產嘉年華，打造泰國道地慶典氛圍。

遠東SOGO忠孝館Ｘ饗樂府城台南美食物產展，即日起至8月29日登場，精選共50家府城在地美味店家，移師北上把台南各區高評價，及只有在地人才知道的人氣美食、伴手禮與精湛工藝等搬到台北，其中包含8家美食實演、15家初登場品牌。實演美味小吃部分，包括隱身在麻豆中央市場的麻豆助碗粿，遵循古法的製作，保留家傳炊粿手藝，還有初登場的樂廚食玩黑蒜肉骨茶麵等；甜點美食部分，推薦初登場的強尼甜點工藝法式龍鬚糖、果醬男孩玫瑰花瓣果醬，及台南日和理想布丁等。

SOGO台南美食展活動期間祭出優惠，每日推出限量精選府城好物，最低3.8折購入，還有好禮滿額抽，當日累積滿2000元，有機會抽中頭獎iPad 10，及台南特色物產等多項好禮。

新北最大百貨宏匯廣場首度舉辦日本美食展，集結日本直送道地美食，即日起至8月27日最後登場，活動首周假日便超過2萬人次朝聖，讓各家廠商緊急進貨。本次網羅20家日本排隊名店，包括職人美味實演攤位，如銀座和牛炸肉餅、京都的串物專家串仟，及各式炸物燒烤、唐揚雞等，都是現場人氣清單。

除了實演美味外，宏匯廣場也推薦北海道函館菓子工坊的一口起司蛋糕、札幌超人氣的MEME OYAKI妹妹今川燒，及三方六年輪蛋糕等，都是顧客慕名而來購買的品項，為了迎接將到來的中秋節，現場也販售北海道一夜干，如真花魚、喜次之等，在家中就能享用日本高級料理的烤魚美味。

台中大遠百首次舉辦「泰國風情物產嘉年華」即日起至9月4日登場，打造泰國慶典氛圍融入展場，包含泰國文化特色古蹟、傳統水上市場的景色，及色彩繽紛的泰式燈籠，推出人氣泰式零食、獨家夏日限定好物，如Pocky青蘋果口味、Bento魷魚片等，憑發票還有免費試穿泰服體驗。