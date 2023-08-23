新北市淡水區沙崙里部分住戶門牌長年被編釘為崁頂里，近期才被發現，造成400多名居民去年選舉投錯里長。新北市選舉委員會表示，選舉時是依選舉人戶籍地決定選舉區，因此選務並無問題，不會重行選舉。

淡水區崁頂里是新北市第3大里，人口突破2.5萬。民進黨籍新北市議員鄭宇恩說，崁頂里因人口增加，去年里鄰重新編組，從原本13鄰擴編為20鄰。原本被列為第13鄰的數個社區門牌編釘也被改為第20鄰。

新任崁頂里長吳庭岳查看民政局公布的行政區劃圖時，發現第20鄰有一半的社區、共約400多名住戶其實位在沙崙里範圍，質疑當初門牌編釘根本搞烏龍，2022年也投錯里長。

吳庭岳說，發現問題後就立刻通報區公所民政課和戶政單位，戶政單位原本說在1個月內更正門牌，後因不明原因說要將等里鄰調整再更正。但這錯誤已經造成推動里內公共事務困擾，里民也不知道該向誰反映地方需求，應盡速解決。

鄭宇恩表示，早在5月就和新北市政府民政局及戶政事務所反映，過了3個月連一場正式協調會都沒有，居民宛如孤兒，整個新北市府團隊知錯不改，罪加一等。

新北市府民政局表示，5月8日接獲吳庭岳反應後，民政局已於5月10日至12日偕同淡水戶所分別拜訪吳庭岳、沙崙里長及鄭宇恩，並於5月15日召開討論會議。經了解，行政區里界沒劃錯，而是從民國105年開始，沙崙里第8鄰就被誤編為崁頂里第20鄰。

新北市府民政局表示，受影響居民去年確實有投錯里長情形。新北市選舉委員會副總幹事黃堯章說，選舉時是依選舉人戶籍地決定選舉區，因此選務並無問題，不會重行選舉，至於後續行政劃分調整部分，要視民政局規劃。

民政局說，由於崁頂里人口逐年增加，明年選舉後，預估崁頂里將進行分里作業，屆時可能再調整行政區域。考量住戶去年1月里鄰重新編組時已換發過簿證，如果崁頂里今年更正行政區，明年又要調整，住戶短期內可能面臨3次換發簿證，為了避免擾民，原本才會規劃先維持現狀，等明年崁頂里分里同步解決。