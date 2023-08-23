網紅鳳梨（吳泓逸）靠著直率的台式風格走紅，在網路擁有高人氣，但過去他曾假冒檢察官，騙走一名阿嬤47萬，雖然已接受法律制裁，但往事仍不斷被拿出砲轟，現他終於找到人，雖然阿嬤已過世，但他也再次道歉「總算是了卻了我一個心願。」

鳳梨詐騙前科是他17歲左右的事，因為是共犯，所以也入獄服刑，不過黑歷史多年來仍會被網友拿出來砲轟，他之前也透露，其實10幾年前就和被害人和解並登門道歉，且也服刑完畢，坦言這件事一直是他心裡的陰影，如果有機會，很願意再次向被害人致歉，今年3月起他也藉由各種管道，想要找到阿嬤的家屬。

今（23日）鳳梨發文透露，找到阿嬤家屬了，「謝謝阿姊願意給我這個機會，讓我能夠又再見到阿嬤一次，也感謝阿姊一家人的原諒，當年我17歲，而現在我已經30好幾了，雖然遺憾是以這樣的方式再見到阿嬤，但也總算是了卻了我一個心願，一切圓滿」。他也曬出和阿嬤家屬鞠躬道歉和擁抱的畫面，也一起去向阿嬤上香，表達歉意。

不過仍有網友質疑「不難找到啊！之前為什麼不願意找？」對此，鳳梨無奈回「個資法你知道是什麼嗎？不要在那邊自以為很懂，講一堆沒營養的」，並留言補充「不要問我為什麼現在才講，很多事情要經過很多時間跟過程，我不想再去解釋那麼多了，以上」。