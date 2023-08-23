中元鬼月來臨，新北市知名古剎三重先嗇宮也將展開一系列的中元法會活動，23日早上11時率先舉行揚幡儀式，用以昭告境內的無祀孤魂前來接受普渡及誦經；先嗇宮董事長李乾龍表示，今年依照慣例，將在農曆7月11日至15日（本月26日至30日）舉辦普渡超薦法會，其中29日規畫在忠孝橋下淡水河畔施放水燈，普照幽明。

李乾龍表示，豎燈篙、舉行揚幡儀式，意味向上報告諸神，向下昭告境內無祀孤魂，前來先嗇宮聽經聞法，同時享用普渡，藉此離苦得樂、回歸淨土。

他說，後續規畫在農曆7月11日至15日（本月26日至30日）舉辦普渡超薦法會，其中29日也會前往忠孝橋下淡水河畔施放水燈，通知溺亡水鬼前來先嗇宮聽經文、享用普渡。

先嗇宮補充，特別的是，萬盞蓮花燈由先嗇宮義工阿媽摺製而成，放置於廟殿型「水燈頭」內，一幢幢結合了糊紙、彩繪和剪紙工藝的「水燈頭」，手工相當精細，由船筏載到河中施放。