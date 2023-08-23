台南登革熱病例今天新增106例，是疫情發生以來首度單日破百，新增最多的是安南區，有31例，其次為東區21例、永康區19例；隨著疫情轉往原市區延燒，疫情熱區也洗牌，原排在前3的仁德區已被安南區超車，目前永康區549例居冠，其次為東區515例、安南區283例。

台南登革熱疫情從6月中旬竄燒至今2個多月，迅速逼近2000例大關，目前永康區、東區都已突破500例，安南區也逼近300例，仁德區257例、北區120例、南區115例，疫情遍及台南22個行政區，但仍以這6個病例數破百的行政區，最顯嚴峻，目前除了仁德疫情降溫，其他5區幾乎每天都以2位數的病例數成長。

疾管署長莊人祥繼6月中旬台南爆發本土登革熱，即曾南下視察仁德區登革熱防疫情形，眼看台南疫情升溫，今天二度南下視察。

他說，氣候不穩定高溫且多雨，致疫情急遽上升，病例數來到10年次高，僅次於2015年，強調疾管署持續與南市府並肩作戰，南區疾病管制中心每日派遣機動防疫隊協助督導與確認化學防治及社區孳清成效，自疫情以來已出動超過1300人次。