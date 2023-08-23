中國大陸科技大廠小米在2年前正式宣布進軍電動車產業，如今這個造車大夢又向前邁出了重要一步！外媒報導指出，小米已獲得中國政府批准，可以開始生產電動車，據傳明年生產目標約10萬輛。

路透社引述消息人士報導，負責監管中國汽車行業新投資與產能的發改委已於本月初批准小米生產電動車。2名小米員工更透露，自上周以來，公司已加快電動車工廠的招聘速度，準備在12月提高產能。

不過在發改委批准後，小米還需要獲得工信部的許可，才能完全獲得電動車製造商的資格。工信部負責評估新汽車製造商、汽車技術與安全要求。

小米曾承諾，10年內投資100億美元（約新台幣3200億元）在汽車業務上，並設定2024年上半年量產首款汽車的目標。中國媒體引述天眼查App顯示，小米汽車科技已登記備案「xiaomiev.com」網站域名，顯示小米確實為生產電動車做好準備。小米汽車科技在2021年11月成立，法定代表人為雷軍，註冊資本10億人民（約新台幣42億元）。

小米旗下產品向來性價比優勢明顯，網傳首款電動車標準版與Pro版兩款車型售價分別為14.99萬元人民幣（約新台幣63萬元）及17.99萬元人民幣（約新台幣75.6萬元）。