把握台灣好行巴士配合持電子票券搭車半價優惠，到南投同時暢遊溪頭跟日月潭百元有找超划算。曾雪蒨攝

搶攻疫後商機，台灣好行「日月潭-溪頭線」23日通車，不用百元車資，就可以暢遊南投縣最知名的日月潭跟溪頭兩大景點，為南投縣推動低碳旅遊再創新里程碑！

「搭台灣好行遊南投，最划算！」台灣好行巴士「日月潭-溪頭線」通車活動，今天在日月潭遊客中心舉行，副縣長王瑞德指出，中央推出刷電子票證搭乘台灣好行半價活動，台中到溪頭只要84元、台中到日月潭85元、日月潭到溪頭81元，搭乘台灣好行同時暢遊日月潭跟溪頭不到百元真的很划算！

今天開通的台灣好行「日月潭-溪頭線」，串連日月潭及溪頭兩大景點，更是遊客到南投必遊的地方，該路線沿途經過水里蛇窯、集集小鎮、紫南宮、車籠埔地震園區等，透過大眾運輸串起兩大景點沿線知名景點，讓南投更好玩。

王瑞德說，日月潭有纜車、遊艇，健行或自行車，水陸空各有不同玩法；溪頭有清新的空氣、茂密的森林和豐富的自然生態，更是一個天然的戶外教室，透過台灣好行巴士連結日月潭與溪頭兩大景點，民眾可以用低碳的方式輕鬆遊南投。

王瑞德指出，目前台灣好行行駛南投縣的路網包括清境、埔里、日月潭、東埔、集集、車埕、溪頭、瑞龍瀑布、雙龍瀑布等景點，南投低碳旅遊將因台灣好行巴士的連結，往前邁開一大步。

南投縣政府觀光處表示，「日月潭-溪頭線」通車，不僅提供遊客出遊選擇，也能紓緩兩處景點假日交通壓力，配合這條路線通車，縣府也將推出「南投好交遊」資訊平台，提供公共運輸資訊查詢及訂位服務，更將推出「南投好行卡」3日套票，讓民眾暢遊南投不想回家。

配合台灣好行南投新路線通車，縣府除了站牌新視覺更新，也編輯中英旅遊摺頁，於各客運站供遊客索取，更多資訊及活動，可上南投旅遊網(https://travel.nantou.gov.tw)及「樂旅南投」臉書粉絲團了解。