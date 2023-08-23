Según Kevin Fountain, director senior de comunicaciones de Little League International, José Pérez, un entrenador del elenco de Bayamo, Cuba, en la Serie Mundial de Béisbol de las Pequeñas Ligas, salió del Little League International Grove anoche sábado 19 de agosto, y nunca… pic.twitter.com/g2VMd7N8Z5 — BaseballdeCuba (@baseballdecuba) August 21, 2023

本屆威廉波特少棒賽，古巴代表隊首次參戰，其中一位教練裴瑞茲（Jose Perez）賽前離開球隊住宿區（在美國賓州南威廉波特），至今不見人影。世界少棒聯盟聲明指出裴瑞茲是不告而別，沒人知道他去了哪裡，目前正努力與相關人員聯繫，務必要把他找回來。據稱有監視器拍到裴瑞茲在晚間11時搭車離去，不像被脅迫的樣子，還有西班牙媒體報導他出現在巴塞隆納，但未獲證實。

古巴隊首戰被日本隊1比0完封，接著11比1大勝澳洲，又被巴拿馬3比2擊敗（美國時間上周六），裴瑞茲在對戰巴拿馬之前消失。由於古巴隊已被淘汰，他們無法帶著裴瑞茲一起回家了。古巴隊總教練是瓦加斯（Vladimir Vargas），裴瑞茲是另外兩名教練團成員之一，

瓦加斯說：「我們很榮幸代表古巴來比賽，有很多球隊都想要來，這對我們是很棒的事。」這支代表隊來自古巴城市巴亞莫。

世界少棒聯盟與古巴棒協先前達成合作協議，最近又延長合作關係到2025年。古巴棒球員趁著國際賽期間叛逃屢見不鮮，古巴捕手布里耶多（Ivan Prieto）在今年棒球經典賽期間逃走，跑去墨西哥職棒打球。古巴棒協尚未定調裴瑞茲的失蹤是否屬於叛逃行為。