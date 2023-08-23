本屆威廉波特少棒賽，古巴代表隊首次參戰，其中一位教練裴瑞茲（Jose Perez）賽前離開球隊住宿區（在美國賓州南威廉波特），至今不見人影。世界少棒聯盟聲明指出裴瑞茲是不告而別，沒人知道他去了哪裡，目前正努力與相關人員聯繫，務必要把他找回來。據稱有監視器拍到裴瑞茲在晚間11時搭車離去，不像被脅迫的樣子，還有西班牙媒體報導他出現在巴塞隆納，但未獲證實。
古巴隊首戰被日本隊1比0完封，接著11比1大勝澳洲，又被巴拿馬3比2擊敗（美國時間上周六），裴瑞茲在對戰巴拿馬之前消失。由於古巴隊已被淘汰，他們無法帶著裴瑞茲一起回家了。古巴隊總教練是瓦加斯（Vladimir Vargas），裴瑞茲是另外兩名教練團成員之一，
瓦加斯說：「我們很榮幸代表古巴來比賽，有很多球隊都想要來，這對我們是很棒的事。」這支代表隊來自古巴城市巴亞莫。
世界少棒聯盟與古巴棒協先前達成合作協議，最近又延長合作關係到2025年。古巴棒球員趁著國際賽期間叛逃屢見不鮮，古巴捕手布里耶多（Ivan Prieto）在今年棒球經典賽期間逃走，跑去墨西哥職棒打球。古巴棒協尚未定調裴瑞茲的失蹤是否屬於叛逃行為。
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