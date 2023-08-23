高金素梅線上演唱會- 唱美好的歌 憶美好的年代

泰雅族原住民立委高金素梅（吉娃斯·阿麗）曾是知名影視歌、綜藝四棲藝人，她從張小燕節目《大精彩》出道，曾與港星何家勁合演八點檔《不了情》，連續劇主題曲《最後的戀人》深植人心，主演名導李安電影《囍宴》也風靡華人觀眾。1998年她因肝癌退出影藝圈。2001年，她以無黨籍當選為山地原住民選區立法委員。闖蕩政壇超過20年的高金素梅，今(23日)舉行線上演唱會，《卸妝》等金曲讓粉絲陷入回憶殺的陶醉。

高金素梅開場帶來1990年金曲《卸妝》、《最後的戀人》，雖然她自稱揮別演藝圈近22年，但歌喉嗓音魅力不減當年，讓粉絲們狂讚按愛心。

高金素梅表示驚訝，才開場線上就已經有5000以上觀眾在觀看。而且聽說有很多年輕觀眾都聽過《最後的戀人》這首歌，問了以後才知道，他們都是聽媽媽唱過這首歌，而且是必點金曲。她隨即帶來更早的1986年動感曲目《我心已打烊》，身體隨著節奏搖擺，讓演唱會氣氛嗨了起來。

高金素梅隨後帶來一首1960年的慢歌《沙灘戀情》。她提到為什麼要選在今天開演唱會？是不是為了八二三紀念日？其實純屬巧合。但強調還是希望台灣和平，不要走上烏克蘭的路。她介紹現場幫忙直播的是國民黨雲林縣議員陳芳盈。接著她演唱2001年版經典名曲《你的眼神》。

唱完1954年老歌《秋風夜雨》，線上觀看人數增至7000多人，高金素梅談到很感謝自己能當立委關心全國議題，不知道自己還有沒有下一個22年，「但我會努力！」然後演唱了1990年日劇《阿信》主題曲《感恩的心》。她看到線上人數7777，笑說這是祝福自己有第7屆的幸運數字嗎？

高金素梅說已經是最後一首歌，但粉絲們仍意猶未盡，她最後演唱部落金曲《AM到天亮》，及婆婆媽媽點播曲目《三月裡的小雨》、《夜空》、《牽引》，線上人數也來到近萬。她說會唱很多比自己年齡大的歌，都是因為爸爸，所以她又唱了《往事只能回味》獻給在天上的爸爸。