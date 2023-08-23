烏克蘭第47獨立機械化旅(47th Mechanized Brigade)表示，他們在星期二搭乘M2布拉德雷步戰車(Bradley IFV)進入戰略城鎮羅博蒂(Robotyne，也稱羅博季涅)，獲得當地平民的歡迎與感激。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，該旅在臉書上表示：「經過兩個月的激戰，我軍在其他部隊的支持下，終於突破了佔領者的多層防線。我軍做的第一件事，就是請當地人趕緊避難，因為敵軍在防線失守後，經常會強迫居民遷往俄佔軍，試圖把城鎮給空置化。」

該旅在星期二發布了一段帶有士氣宣傳用意的進城影片，可看到羅博蒂鎮的居民向烏軍光復部隊致意。影片先以無人機從天上拍攝，一列布拉德雷步戰車進入城鎮，然後切換到部隊從下車，並受到居民的歡迎。

"We waited so long that today they came unexpectedly..."

A touching video by the 47th Mechanized Brigade shows the rescue of residents of the village of Robotyne.

These people have already been saved; they are on their way "to peace."

The liberation of the occupied cities and… pic.twitter.com/ucN0wlLpQv — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 22, 2023

居民是在樹林裡的隱藏地點歡迎第47旅，顯然他們逃出城鎮避免被俄軍強制遷離。之後，部隊供自己的手機(連通星鏈網路)，給居民打電話給親友報平安。

但是，烏軍進城只是收復戰的半途，那裡的危險還沒有結束。烏克蘭副國防部長漢娜•馬利亞爾(Hanna Maliar)表示：「第47旅的士兵成功收復羅博蒂，但是俄羅斯之後會不斷用大砲砲擊，戰鬥還在持續。」

這場戰鬥是烏克蘭北約旅的勝利，47旅的裝備包括豹2主戰坦克(Leopand 2 MBT)、M2布拉德雷步戰車、M1126史崔克運兵車(Stryker ICV)，雖然裝備精良，但他們贏的並不輕鬆，6月初，當烏克蘭反攻剛開始時，該旅的裝甲部隊就遭到重大挫敗，一張著名的「北約裝甲全軍覆沒」照片，就是第47旅的嚴重挫敗，1輛豹2A6與一群布拉德雷步戰車被地雷與無人機所炸毀，頓挫了烏克蘭的士氣。

親俄羅斯的Rybar Telegram電報網頻道稱，羅博蒂的戰鬥仍在繼續，「烏克蘭武裝部隊正試圖通過食肉戰術堅守村莊中心。」意思是代價高昂的推進行動。

俄羅斯國防部 (MoD) 週二表示，擊退了羅博蒂附近的一些襲擊，但沒有具體回應烏軍第47旅已進入該鎮的說法。

羅博蒂位於TO408公路上，離交通要點托克馬克(Tokmak)僅20公里，一般認為，托克馬克是「蘇羅維金防線」(Surovikin Line )的第1線，俄軍應該在此設有更強的部隊，烏克蘭必須攻克，或者選擇繞過，才能前往梅利托波爾（Melitopol）。

未來幾天將是第47旅的重大考驗，是鞏固城鎮還是得而復失，都會影響烏軍今年反攻戰的最終成果。