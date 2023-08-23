民進黨23日舉辦記者會對新北市長侯友宜文化大學宿舍案再次提出質疑。市府副發言人張劭斌強力回擊，把侯友宜已經澄清過的事拿出來冷飯熱炒，誣陷他人也不能轉移綠營備受質疑的綠能問題。他更譴責民進黨為了選舉，無所不用其極進行政治攻擊、亂潑髒水。

張劭斌強調，2014年突然有人爆料侯友宜在文化大學大群館宿舍有百間套房出租，但侯當時任職新北市副市長，並未擔任任何黨務或選務工作，且侯已多次提出說明，財產均有向監察院申報、公開透明且合法，也完整留存繳稅單據，絕對禁得起檢驗。況且，時任新北市副秘書長的邱敬斌及時任新北市城鄉局副局長的汪禮國，當時也已在議會公開負責表示坦蕩磊落，絕無關說情事。

張劭斌表示，這只是冷飯熱炒，民進黨為了粉飾太平，把子虛烏有的搓湯圓謠言當爆料大秘寶，刻意穿鑿附會帶風向，不斷汙衊侯友宜清白、打擊市府名譽。他更諷刺，民進黨為了選舉一再混淆視聽，但是誣陷他人，「不能轉移該黨備受質疑的綠能問題」。