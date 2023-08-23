21歲魏姓女子今天上午駕車行經台南市安平區健康三街左轉府平路時，撞上走在府平路的孫姓婦人，導致對方重傷命危被送醫搶救。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南21歲的魏姓女子，今（23）日上午7時許駕車行經台南市安平區健康三街左轉府平路時，因酒駕撞上走在府平路的行人，再衝撞路旁店家前的計程車，直到衝進騎樓才停下，導致58歲孫姓婦人重傷命危送醫搶救中。魏女的酒測值高達0.57毫克，全案依公共危險等罪嫌送辦。

警方調查，昨晚魏女疑似在朋友家喝酒，今天上午7點多，她駕駛1輛白色奧迪自小客車準備回家，途中從安平區健康三街往北行駛到府平路口左轉時，疑似酒後精神恍惚、轉彎車速過快，小客車往路旁偏行，不慎撞上走在府平路的58歲孫婦，當場造成對方倒地重傷，被送往郭綜合醫院搶救。

魏女的小客車撞傷孫婦後，再撞進路旁某麵店騎樓前停放的1輛計程車，接著又衝進騎樓才停下，現場一片狼藉，連水龍頭也遭撞斷、猛噴水。

事後，警方對魏女實施酒測，發現酒測值高達0.57毫克。

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