3名政府消息人士透露，印度可能會在今年10月開始禁止砂糖出口，這是自7年來首次停止出貨，主因是缺乏降雨導致甘蔗產量減少，這可能會更進一步增加紐約和倫敦的砂糖價格，這些價格已經達到多年來的高點，引發對全球食品市場價格的擔憂。

據《路透社》23日報導，一位不願透露姓名的政府消息人士表示：「我們的主要重點是滿足印度本地的砂糖需求，並從多餘的甘蔗中生產乙醇（酒精），」遵守官方規定

「對於即將到來的季節，我們將沒有足夠的糖可供外銷出口。」

截至9月30日，印度本季度只允許糖廠出口610萬噸糖，而在上一季則允許他們銷售創紀錄的1110萬噸糖。

2016年，印度對砂糖出口徵收了20％的稅，以抑制海外銷售。氣象部門的數據顯示。今年，印度西部馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)和印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）等甘蔗種植區的季風雨量低於平均水平多達50％，而這2個地區共占印度總糖產量的一半以上，印度的糖生產在2023/24季度可能會下降3.3％，至3170萬噸。

印度當地糖價本週升至近2年來的最高水平，促使政府允許糖廠在8月只允許出口20萬噸糖。另一名政府消息人士表示：「食品通脹是一個問題。最近糖價的上漲消除了任何出口的可能性。」

第3位政府消息人士表示：「在過去的2年裡，我們已經允許糖廠大量出口糖。但我們也必須確保足夠的本國供應和穩定的價格。」