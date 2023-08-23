美式賣場好市多提供許多食品供民眾選購。一位男子近日在好市多買了好市多自有品牌的科克蘭玉米片，沒想到回家一吃驚覺有怪味後才發現過期了，讓他感到相當氣憤。不過有人認為，雖然好市多的確有疏失，但玉米片不可能剛過期沒幾天就腐壞，引發兩派論戰。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他8月20日在好市多新竹店買了科克蘭玉米片，「買回來一吃，覺得味道怪怪的」，一看製造日期才發現，玉米片已在8月14日過期了，讓他忍不住怒批，「好市多的品保螺絲是不是太鬆了！過期了還擺在結帳區前賣」。

對此，許多人紛紛回應，「這販賣過期食品可以通報衛生局了」、「還好當時沒買」、「建議打電話去總公司投訴！分公司有很大問題，貨品疏於管理」、「我懂我懂，快過期的都會有股恐怖味道」、「保存環境不佳，期限前很快就不行了」、「直接通報衛生局最快」。

不過也有不少人認為玉米片沒那麼快腐壞，「過期還放在架上的確是疏失！但這種餅乾過期幾天就可以吃出差異，已經是神之嘴等級了！」、「不太可能因為過期那幾天味道就變怪吧」。