新黨台北市議員侯漢廷日前宣布，以無黨籍參選台北市第一選區(士林、北投)立委選舉，對戰國民黨議員張斯綱、民進黨立委吳思瑤，泛藍宣告分裂。前立委郭正亮預測，吳思瑤拿到47%沒有問題，張斯綱、侯漢廷要有默契整合成1人參選，目前民眾黨也並未表態挺誰，那就看兩人與民眾黨議員「學姊」黃瀞瑩等白營小雞的交情，但民眾黨應該只會站台，不會太努力幫誰助選。

郭正亮今在政論節目《綠也掀桌》指出，士林北投現在的局當然是「吳阿姨(指吳思瑤)在家哈哈大笑」，畢竟吳思瑤本來就不弱，是民進黨台北市最強的立委，在綠營內部的爭議也不大，且吳思瑤長期在立院的教育委員會，三不五時會辦文藝活動，有助於吸引中間選民，蠻厲害的。

郭正亮分析，士林北投選區中，天母、士林街區比較藍，吳思瑤也結合很多藝文團體，在這些地方舉辦各種文化活動，對症下藥，這很有用。

郭正亮直言，侯漢廷或張斯綱，誰跟吳思瑤1對1競選都不一定會贏，更何況現在分裂成這樣。他認為，泛藍要有默契，比拚到10月底看誰民調高，贏的人去登記。

郭正亮也指出，民眾黨目前也沒有表態會支持哪一個參選人，白營小雞會幫誰站台就看交情，像侯漢廷跟民眾黨議員黃瀞瑩就經常合拍影片。

有網友留言說士林北投像是總統大選的縮影，郭正亮也點頭，指出吳思瑤比賴清德更強一點，因為賴只有約40%的支持度，更斷言「吳思瑤拿到47%沒有問題」，因為這一區是藍綠55比45的選區，就看黃瀞瑩等白營小雞會用力到甚麼程度，但應該就是幫忙站台而已，不會太努力幫忙。