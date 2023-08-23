Sabrina（左起）、艾融、Pag、篠崎泫、小S、派翠克、小優、收納專家于之琳、薔薔、夏乙薇一同錄製閨房突擊檢查單元。（東森提供）

薔薔、小優、艾融、夏乙薇日前上小S（徐熙娣）東森主持的《小姐不熙娣》，錄製「眾星拱月的女神髒髒der！閨房內真面目竟是胎溝鬼！」主題，一開場，薔薔浮誇的裝扮驚艷四射，但反被小S調侃像俄羅斯脫衣舞女郎，薔薔認為漂亮女生裝備行頭要齊全，自己生來是幹大事的人，才不會每天在那邊掛衣服和整理。

薔薔說每日服裝穿搭走隨緣路線，起床看到什麼就穿什麼，當天錄影所穿的透膚短洋裝，就是床上隨機翻到的，人生才有驚喜，自豪擁有絕佳時尚品味，能輕鬆駕馭任何風格，狂人狂語的她，甚至激動對頭上的俄羅斯帽喊話：「算是你有膽識掉下來，讓我今天用你！」

在旁的小優稱讚薔薔造型超用心，每次上通告遇到她，從不見身上衣服出現重複，薔薔打趣回應：「因為每天掉的東西都不一樣啊！」神邏輯歪理笑翻眾人。

派翠克進行女星香閨突擊檢查，輪到薔薔時，她熱情迎賓，派翠克一進門即被眼前震撼畫面嚇傻，差點因空間太過擁擠而摔倒，連行走都要左閃右避，床上滿是未拆標籤的新衣服，還發現床頭大剌剌擺著情趣用品，薔薔則表示雖說房間看似凌亂，實則卻是亂中有序。

自認是生活智慧王的她，都清楚每樣東西擺在哪，同樣重視室內佈置擺設，還會點香薰蠟燭營造情調，小S一臉吃驚提醒 ：「妳不要點蠟燭，很容易就整間著火！」超前部署的薔薔，已在房間備好小型滅火器以防萬一，更瘋狂大喊：「不要烏鴉嘴！敲三下！」誇張反應逗樂全場。