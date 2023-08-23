新店區第1家大型百貨商場─新店裕隆城將於9月中旬試營運，由於適逢開學及中秋、國慶連假，預計將湧入大批人潮，交通局要求裕隆公司提出開幕交維計畫，要求業者務必確實執行人、車動線分流、停車場滿場管制及闢駛接駁車等交維措施。警察局也將在周圍加強取締，維護交通秩序。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，已要求業者規畫因應開幕人、車潮的措施，包含中興路、寶中路、寶橋路、品牌路等路口增設相關引導牌面及路口號誌、車輛進離場及停車滿場管制、增派交管人員、資訊宣導、開幕期間監測通報等，並將闢駛往返商場及捷運大坪林站之間的接駁車。

另外，交通局也會派員進駐應變中心，協助觀察人潮與車流狀況，檢視交通維持措施執行情形，適時要求業者調整交管人力，疏導周邊道路交通路況，警察局也將加強交通違規執法取締，維交通秩序和順暢。

交通局表示，新店裕隆城周邊停車位有限，但鄰近鄰近捷運七張站及大坪林站，且有多線公車行經，呼籲民眾利用大眾運輸前往，不僅省錢、省時、還省去找停車位的麻煩和不便。