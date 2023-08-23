女星陶晶瑩是知名歌手、主持人，精湛的舞台實力以及詼諧有趣的主持風格，使她受到不少粉絲的喜愛。此外，她平時忙碌之餘，也喜愛在社群上與網友分享生活近況，誰料今(23日)稍早，她在社群上曝光遇到火燒車的消息，驚悚畫面曝光後也吸引不少粉絲前來關心。

陶晶瑩平時除了忙碌於事業，也屢屢趁著工作間隙更新社群動態與網友分享。今日稍早，陶晶瑩卻突更新一則短片，並寫下：「意外」。只見畫面中，她從車內向前方望去，間隔不遠的車陣前方燃起熊熊大火，還有陣陣「濃密黑煙冒出」，即便窗上可見有綿綿細雨，仍澆不熄亂竄的火舌，畫面讓人看得怵目驚心。

此外，陶晶瑩也在影片中表示該路段恰巧是座橋，加上煙霧很大，因而車子都堵在橋上而無法通行，「my god人生怎麼這麼痛苦。」並以字幕寫下：「希望大家平安。」而在鏡頭拉近的過程中，車陣前方已可見到有身穿反光背心的人員，看似在控制情勢，不過仍不知現場是否有傷者出現，而詳細起火原因，還有待警消調查釐清。

相關畫面曝光後，有人指出該路段是「環快往新店方向」，更有不少網友留言表達關心：「希望沒有人受傷」、「所以車上要備有滅火器」、「我剛剛在對向車道，經過都膽顫心驚的，也希望你們一切平安。」