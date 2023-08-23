今（23）日823砲戰65周年，國民黨總統參選人侯友宜、總統蔡英文，以及民眾黨參選人柯文哲都出席相關紀念活動。前台北市長郝龍斌也趁823喊話，提及父親郝柏村一生都在備戰，但最怕開啟戰端，呼籲政治人物不要怕汙衊、抹黑，與大陸接觸緩和兩岸局勢避免戰爭。

郝龍斌22日晚在臉書發文，八二三砲戰對中華民國來說是關鍵性的戰役，當年每1平方公尺土地，就落下60發砲彈，戰況慘烈由此可見。父親生前每次到金門，必定到太武山和小金門公墓向戰友致意。因為沒有前線軍民的奮戰與犧牲，就沒有台灣今日的經濟發展與民主自由。

郝龍斌提到，父親郝柏村常說，一輩子雖然都在整軍備戰，但最怕的就是開啟戰端，因為經歷過戰爭的人，都知道戰火的可怕。郝龍斌也舉烏克蘭為例，一年半的俄烏戰爭，人員傷亡慘重、國土滿目瘡痍、4分之1的國民成為難民。而國際間都認為，台灣是烏克蘭以外最危險的地方。兩岸若開打，台灣沒有前後方，處處都會是戰場，萬一戰事爆發，後果不堪設想。

郝龍斌表示，因為政治立場及選舉的操弄，對於「親美備戰」、「和中避戰」見仁見智、各有立場，事實上兩者並不衝突，並非是兩取一的選擇，但是「備戰」固然重要，「避戰」才是根本。

郝龍斌強調，戰爭沒有贏家，和平才是王道。他也呼籲，身為有良心、負責任的政治人物，應該不怕汙衊，勇敢面對內外的抹黑及霸凌，與大陸接觸，以各種方式緩和兩岸局勢避免戰爭，為台海和平做出努力。