台北市長蔣萬安出席公共工程卓越獎暨匠師獎頒獎典禮。（台北市政府提供）

為提升北市公共工程品質，激勵工程團隊士氣，北市府於日前舉辦公共工程卓越獎暨卓越匠師獎頒獎典禮活動。去年，北市府總計辦理1,603件公共工程，歷經專家委員逐一考量各參賽工程之創新性、挑戰性、周延性，與工程效益等評比重點，層層篩選決定出29件卓越工程脫穎獲獎，獲獎率僅1.81%。

臺北市長蔣萬安18日出席頒獎活動時表示，一座城市的進步，背後都是靠許多默默進行公共工程建設的夥伴、同仁的努力，才能讓這座城市不斷的往前推進，蔣萬安感謝所有公共工程夥伴，因為有同仁們堅守崗位、努力的付出，才能讓臺北市不斷的進步，除了感謝大家的付出之外，也感謝匠師、同仁的家人們在背後支持，讓匠師、同仁能夠無後顧之憂在崗位上努力打拚。

獲獎工程面向也多元豐富，包括捷運工程、市場改建、道路更新、公共住宅、公園整建、原水工程、堤壁美化、衛工管網、溪溝整治等，皆與市民生活及市容景觀息息相關，在在彰顯出獲獎工程的傑出與貢獻。而在評選過程中各委員回饋予各工程主辦機關、專案管理、設計監造及施工廠商的專業精進建議，亦有助提昇市府公共工程品質與管理效率。

環南市場改建主題工程獲北市公共工程卓越獎。（台北市政府提供）

另外，「臺北市政府卓越匠師獎」，今年進入第二屆，經過評選有9名第一線傑出工程團隊人員獲得殊榮。這個獎項的設立旨在讓這些優秀的工程團隊人員更加榮譽且具有使命感，以進一步精進本市公共工程的品質。