由於水氣較少，明（24）日各地為晴到多雲，午後有局部雷陣雨，主要是大台北地區及各山區雨勢較明顯。氣象局表示， 熱帶性低氣壓TD10、TD11有機會發展成今年第9號颱風蘇拉、第10號颱風丹瑞，不過本周對台灣都沒有影響。氣象達人彭啟明指出，TD10缺乏顯著導引氣流，預期下周路徑會較明確，可能往巴士海峽往南海，不過變動性很高，如果接近台灣，由於距離很近，很快就會發布警特報。
氣象局說明，明天各地為晴到多雲，清晨至上午雲林以南沿海有零星短暫陣雨，午後因熱力作用，各地都有雷陣雨發展的機會，主要是大台北地區及各山區雨勢較明顯，局部會有大雨發生，可能有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風；氣溫方面，白天要注意高溫，普遍為32至35度，其中大台北地區、中南部近山區及花東縱谷局部有可能來到36度以上，且近中午紫外線偏強，會達到過量甚至危險等級。
氣象局預測，周五（25日）為夏季天氣型態，環境吹偏南至西南風，清晨至上午雲林以南沿海地區有零星短暫陣雨，其他各地為多雲到晴，高溫炎熱，局部可能來到36度以上，午後各地皆有雷陣雨發展的機會，且山區雨勢較明顯，有局部大雨發生的機率。
周六至下周一（26日至28日）轉為偏東風環境，迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態；下周二、下周三（29日、30日）水氣增多，東半部及恆春半島降雨增加，有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
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