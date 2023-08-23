「大王」王柏融重回先發打線就有好表現，單場4支2、貢獻2打點2得分，助隊以10比4逆轉擊敗樂天金鷲，在新球場出賽3場都站上英雄訪問，王柏融說：「對我來講是很幸運的。」

王柏融今天擔任先發指定打擊、第8棒，首打席在一、二壘有人的情況下敲安並打回球隊第1分，還跑回球隊追平分，火腿單局攻下6分大局。3局下同樣在得點圈有人時敲安再打下1打點。

雖然接下來2次打擊機會沒能再有安打演出，王柏融總計4打數2安打，打點、得分各2，安打，也讓他在日職累積達97分打點，獲得再次站上賽後英雄訪問的機會。

王柏融賽後用中文說：「在這個球場就是非常幸運，站上打擊區的想法就是想要把壘上隊友送回來，就是這麼簡單。」

最後被問到本季15打數敲出6安、打擊率達到4成，王柏融表示，不管遇到什麼狀況，自己每天都還是維持同樣的訓練、做同樣的事情，「自己能做的就是保持正面心態去面對每場比賽，就算表現不好還是會繼續努力。」