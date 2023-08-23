美女主播莊雨潔在螢光幕前專業形象，加上知性氣質美貌，讓她相當有觀眾緣，私生活低調的她，去（2022）年曾被周刊爆出結婚，但都未證實。沒想到莊雨潔今（23日）驚喜宣布懷孕數個月喜訊，分享挺巨肚美照，希望大家多點同理心和愛，也宣布9月將開始休產假待產。

莊雨潔近期有被觀看新聞報導的觀眾注意到，身形變得比較圓潤、腹部也有明顯隆起，她今日終於親自解答發生什麼事，原來她已經懷孕數個月，甚至準備要待產了；莊雨潔無預警宣布，「是的，我有寶寶囉！」否認變胖、吃太多、代謝不好或啤酒肚的謠言。

照片中的莊雨潔孕肚相對於她的體型非常巨大，她的臉蛋和四肢都與沒懷孕時差不多，她心有戚戚焉地呼籲，希望大家對孕婦多點同理和愛，「身材走樣對許多孕媽咪而言，是再正常不過的事」，且保持好心情和吃得健康，才是孕婦每天最重要的事情。

對於將邁入人生下一個階段，莊雨潔也向粉絲們保證，她不會因為身分改變而離開主播崗位，本來還想要撐到生產前最後一刻，但身體狀況不允許，只能不捨地暫別主播身分，但她仍會透過社群隨時更新生活動態。