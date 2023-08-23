李明依今（23日）出席台灣優質生命協會舉辦的台北榮總愛發光關懷活動，對於好友黃子佼陷＃MeToo風波，引起社會大眾譁然，李明依表示希望他一切都好，做為朋友就是持續關心，其他不方便多談，透露都靠孟耿如的臉書限動得知黃子佼一家近況。

黃子佼事件也讓恩師張小燕頗為操心，李明依說前天七夕是張小燕的農曆75歲生日，她只想低調度過，2人最近會找時間聚餐。

李明依先前發文暗示曾是＃MeToo受害者，她今稱這個認定其實很主觀，「在演藝圈，很多時候他們覺得是在照顧，但被照顧的那些人感到不舒服」，所幸她很懂拒絕，沒有太多這方面困擾，「因為我會把它當成幽默感，大家打哈哈就過去了」。

談到健康狀況，李明依的甲狀腺及頸椎都開過刀，每天要吃10顆藥追蹤治療，曾質疑為何頸椎剛開完刀，健保就放寬補助，昨釋懷表示，當時自費開刀花104萬，但醫生解釋，其實放寬補助，通過機率不高，100個病人中沒幾個會過。