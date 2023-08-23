俄羅斯軍隊分享一段無人機的戰功影片，聲稱他們的柳葉刀(Lancet)滯空彈藥（Loitering munition，也稱神風無人機）擊中了烏克蘭的 M-55S坦克。然而「衝突報告」(Clash Report)認定，這架柳葉刀擊中的俄羅斯 T-90M 坦克。

防衛部落格(Defense Blog)報導，俄羅斯軍方電報網發布，俄羅斯偵察無人機發現一輛停止的坦克，隨後呼叫柳葉刀彈藥來打擊，文字說明聲稱，擊中的是烏克蘭 M-55S坦克。

Epic.



Russian sources shared this footage claiming that they hit Slovenian M-55S with Lancet kamikaze UAV.



But it was an abandoned Russian T-90M tank. pic.twitter.com/a7dXc6sxkd — Clash Report (@clashreport) August 22, 2023

衝突報告在推特上說「經典啊! 俄羅斯聲稱他們用柳葉刀擊中了斯洛文尼亞提供的 M-55，但其實這是一輛廢棄的俄羅斯T-90M坦克。」防衛部落格特別點出T-90M的特徵，包括側裙、砲盾、機槍塔、天線位置，都能證明那是T-90M。

擊中自己的坦克在戰場上不少見，有可能是刻意銷毀，以免它落入敵手。但是俄軍把此事當成戰功在說明，顯然無人機操作員犯了錯誤。

俄羅斯官方媒體稱，T-90M是T-90主戰坦克家族中最先進的，它有著其全方位的裝甲防護、一流的全天候觀瞄系統，有極佳的生存能力。

不過，俄軍陸軍設備一直沒有缺少敵我辨識系統，或者根本沒有。從開戰初期，他們必須在坦克上噴塗「Z」或「V」才能識別自己人還是烏軍部隊，這導致戰爭期間，俄軍的誤擊友軍情況一直沒有改善。