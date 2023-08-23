印度太空研究組織（ISRO）本週三（23日）表示，印度的一艘宇宙飛船「月船3號」（Chandrayaan-3）已經順利登陸月球，這次任務被認為對月球探索和印度作為太空大國地位至關重要。

俄羅斯的Luna-25上週六（19日）甫於登月過程中失聯墜毀。據《路透社》23日報導，印度本次任務，名為「月船3號」在印地語和梵文中意為「月球車輛」，這是他們第2次嘗試登陸。在2019年，ISRO的「月船2號」任務成功部署了一個軌道繞行器，但登陸器墜毀。

The historic moment for India...!!!



Chandrayaan 3 landed on the moon.pic.twitter.com/KKIt3nys7d — Johns. (@CricCrazyJohns) August 23, 2023

顧問公司SpaceTec Partners總經理菲洛提科（Carla Filotico）表示：「降落在（月球的）南極點實際上將使印度有機會探索月球上是否存在冰。這對於關於月球地質的累積數據和科學非常重要，」

印度民眾對於這次登陸的期待和興奮度來到高峰，各報紙上都有大幅標題，新聞頻道播放著登陸的倒數計時器。全國的寺廟、清真寺和教堂舉行了祈禱活動，學童在等待著登陸的實況直播時，揮舞著印度國旗。