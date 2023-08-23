近年資訊發達，許多人在網路發布影片就能獲得大量關注，不少網美網紅為了獲取流量耗費心思，最近泰國有一位正妹走紅，她發布工作時的影片就獲得33萬粉絲，特別的是她的本質工作是清潔工，日常會扛著掃把和畚箕出鏡，這也讓她被網友封為「最美清潔工」。

根據《nextshark》、《海峽時報》、《泰晤士報》報導，爆紅正妹是27歲的泰國人帕塔拉蒙（Pattaramon Thocharoen），她是曼谷（Bangkok）Chom Thong區的街道清潔工，她父親是名垃圾車司機，母親也是道路清潔工，她對自己職業感到自豪，且以父母為榮「這是我父母養育我的職業」，她與10名家人住在一起，擔任清潔工的每月收入是1.2萬泰銖（約1萬元新台幣），而透過TikTok她能靠業配和人氣月入5萬泰銖（約4.5萬元新台幣），她坦言「現在我的經濟狀況更加穩定了，我可以在小事上花更多的錢，比如上網購物或與家人吃頓好的飯菜」。

在她的社群平台中，可以看到她穿著清潔工服，臉上卻妝容精緻，展現清潔工的工作與有趣的生活日常，在烈日下帕塔拉蒙蹲在水溝裡和同事一起撈寶特瓶，工作看起來不輕鬆，她也會分享清涼的熱舞影片，好身材相當養眼，樂觀的生活態度活得許多粉絲支持。不過帶妝上班讓她被一名年長者批評「清潔工打扮得太漂亮」，她則直接反擊「人們批評我在上班時化妝，但為什麼我努力工作時就不能看起來漂亮呢？（我）生活的目標是美麗。」