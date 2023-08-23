2023世界羽球錦標賽寶島球迷期待已久的女單名將戴資穎台北時間23日晚間登場，面對地主選手克里斯多佛森（Line Christophersen），小戴僅歷時35分鐘，以21比16、21比13收下對戰2連勝，並搶進16強。

首局戴資穎尚在適應節奏、場地，加上克里斯多佛森主場作戰打得相當積極，由克里斯多佛森先取得微幅領先，不過都在小戴可以追上的範圍，小戴一度連得4分、10比9超前比數，仍10比11讓克里斯多佛森以領先位子進入技術暫停，回到場上兩人繼續拉鋸，小戴較為適應也持續找機會慢慢穩定領先位子，中後段19比14拉開到5分領先優勢，21比16先馳得點。

經過第1局適應後，戴資穎第2局更加進入狀況，加上場邊有幾位她曾形容「很厲害的」球迷跟到比賽地點丹麥哥本哈根為她加油，用力吶喊「小戴加油」，小戴在這1局節奏掌握度更高，除了進攻增溫，也讓克里斯多佛森出現更多失誤，前半局小戴就打下9比2的7分領先優勢，並以11比4進入技術暫停，下半局克里斯多佛森未能縮小分差，也讓小戴首個賽末點就帶走勝利。

16強世界排名第4戴資穎將對上世界排名第12泰國選手李美妙（Pornpawee CHOCHUWONG），雙方過去4度交手，小戴3勝1敗佔上風。