北檢14日指控新竹市長高虹安在立委任期內涉嫌詐領助理費，以貪污等罪名起訴，在政壇拋下震撼彈。而最近有一份最新的民調指出，對於高虹安被起訴，有57％的網友認為「法院最後會判高虹安無罪」，引發討論。
YouTube頻道《桃園孫先生》22日對於「台北地檢署以貪污罪起訴高虹安」進行網路民調，截至23日晚間21時止，已有1.1萬人參與投票，有57％的網友認為「法院最後會判高虹安無罪」、有38％的網友認為「法院最後會判高虹安有罪」、有1％的網友認為「其他意見」，另也有4％的網友認為「沒意見」。
而參與該份民調投票的網友則表示，「臺灣法院應設立公民陪審團，這樣會讓臺灣的法律更公平，公正」、「法院從來就是執政者的工具，這個官司結果還是要等選後法院看到人民的怒吼聲才會有結果」、「敢讓執政黨難看的人，就算是一塊錢，我也不會放過你，懂嗎？」、「民進黨執政，對不同黨派之人，為拉下台絕不會輕易判無罪」。
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