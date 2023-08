夏威夷茂宜島本月8日爆發野火災情,奪走上百條人命,上千人下落不明。我駐檀香山辦事處長林暉程當地時間22日代我國政府及外交部向「夏威夷社區基金會」捐款50萬美元賑濟災後重建,由該基金會總裁兼執行長Micah Kane代表受贈。

此次的捐款儀式,包括夏威夷副州長Sylvia Luke、夏威夷州長Josh Green辦公室副政策顧問Dan Kouchi、夏州參議員Chris Lee、Stanley Chang、眾議員Scott Nishimoto、Scot Matayoshi及Adrian Tam,以及夏威夷地區僑務委員何文祥、夏威夷台商會會長謝雪華等人都到場見證。

Micah Kane稱許此一捐款善舉展現了台灣令人讚嘆的文化,相信茂宜島災民可感受到台灣人的愛心。

對於駐處在茂宜島野火爆發後快速採取行動,並協調在夏州及全美台美人社團發起募款計畫,夏威夷副州長Sylvia Luke也代表夏威夷州政府表達感謝,認為今年適逢台夏締結姊妹關係30周年,台灣善舉更具意義。

林暉程指出,茂宜島野火災情慘重令人心酸,蔡英文總統及賴清德副總統均於第一時間對遭受茂宜島野火衝擊失去摯親的家庭誠摯地慰問與關切,並表達願意提供協助,今日則以實際行動參與國際對夏州援助。

他說,駐處正與本地及全美台美人社團共同發起8月15日至31日止「送愛心給茂宜島災民聯合募款計畫」,盼能加大對茂宜島野火災後重建援助力道,台灣將在任何需要的時候持續向國際友人提供援助,展現「Taiwan Can Help and Taiwan is Helping!」的精神,也盼茂宜島早日走出災情傷痛、順利完成重建。

代表夏威夷州長Josh Green出席捐款儀式的政策顧問Dan Kouchi,特別代表州長感謝台灣慷慨解囊。夏威夷州華裔參議員Stanley Chang也呼應副州長Sylvia Luke,對台灣捐款賑災表達感謝並讚賞台灣在天然災害及疫情應處上之經驗及成就。

夏威夷州參議員Chris Lee及眾議員Adrian Tam則分別代表夏威夷州參議會及眾議會對台灣援助深表謝意。眾議員Scott Nishimoto及Scot Matayoshi等人強調,台灣對夏威夷茂宜島野火災情提出及時雨援助,就是患難見真情,真友誼的展現。