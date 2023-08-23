日本東京電力公司預計最快將在8月24日啟動福島第一核電站含氚廢水排放工作，原能會表示，根據國際原子能總署(IAEA)的評估結果，認為日方的排放計畫造成的輻射影響幾可忽略。國民黨立委鄭麗文指出，經ALPS處理的核廢水，仍會殘留放射性氚，及碳-14、鍶-90、碘-129等放射性物質，對食安以至人體健康的風險尚未得到充分評估，而潛在的生物積聚及放大作用也被忽視。想要大家相信對台沒影響，何不直接喝一口？

「外交部、原能會喜迎福水？」鄭麗文今(23日)在臉書發文表示，日本首相岸田文雄22日宣布，東京電力公司最快將在24日啟動福島第一核電站含氚廢水排放工作。也就是沒有意外，明天那些聲稱「對人類和環境的放射性影響微不足道」的福島核廢水入海，終究要進入海洋。

鄭麗文提到，這顯而易見引發了周邊國家的恐慌，南韓民間團體大力反對，並且擔心吃到核食，已經瘋狂搶海鹽和海產來囤貨，中國大陸也表示反對，透過外交系統斥責「不負責任」，已禁止輸入包括福島在內日本10縣水產，未在禁止名單的其餘地區水產也須經過檢測核格才能進口！看看別人，想想自己，我們的政府呢？我們外交部竟稱「基本上這是個科學議題，我們尊重專業」，台灣的原能會則打包票：「對台沒影響」。

「唉，唉，唉！我們的政府竟然連震怒！強烈譴責！連基本要求監控的話都沒說！對此還表現的像是喜迎福水？」鄭麗文質疑，再說了，外交部提到的尊重專業，到底是尊重專業，還是尊重日本？是覺得台灣人民都要吃福食，配福水剛剛好嗎？這件事攸關人民的食安，與海洋生態的保育，即便日本政府表示，經多核種除去處理系統（ALPS）處理後的核污水，將不會殘留氚以外的其他放射性污染物。

鄭麗文強調，但已經有環保組織指出：經ALPS處理的核廢水，仍會殘留放射性氚，以及碳-14、鍶-90、碘-129等放射性物質，對食物安全以至人體健康的風險尚未得到充分評估，而潛在的生物積聚及放大作用也被忽視。所以，如果未來台灣食物安全或人體健康受到影響，原能會要不要為自己的打包票負起責任？如果真的完全沒影響，日本為什麼要排入海洋？怎麼不排在日本內陸湖裡就好？

「想要大家相信對台沒影響，建議原能會聽取網友意見直接喝一口！」鄭麗文直言，這麼嚴重的事情，難道這些都不用更嚴謹的科學研究，更周詳的風險評估，就簡單地用一句話兩句話，就想把問題抹消掉嗎？這種處理方式真的能確保我們的食品安全，保障健康嗎？或許政府應該好好想想，是不是該更認真對待這樣的問題，而不是因為眼睛業障重，而忽略了眾多人民的擔憂與不安。