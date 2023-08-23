「2023台灣機器人與智慧自動化展」今日(23日)起，一連三天在南港展覽館登場，經濟部在場內設置科技研發主題館，展出11項最新智慧機器人科技。包含全世界精度最高的ROBOTSMITH研磨拋光機器人，透過軟硬整合技術，可精準研磨比不銹鋼硬三倍的鈦金屬人工關節，這項技術可讓關節表面更細緻，除植入人體使用壽命可從15年延長至30年外，亦將衍生新創公司。

經濟部技術處處長邱求慧表示，根據市調機構Zion Market Research報告預估，全球工業機器人市場規模2028年將增長至814億美元，較2022年翻倍成長。而台灣工業機器人產值去年僅為20億美元，可產值年複合成長率（CAGR）達27％。

因此為協助機械業者切入高階市場供應鏈，經濟部技術處近四年來在機械領域投入近50億元補助法人研發機械領域關鍵技術，在機器人領域投入了軟硬整合、機器人控制器及多軸控制等關鍵技術，獲得國內外專利及技術合作超過150家廠商，促成衍生產值達60億元。

包括可精準研磨硬度最高的鈦金屬人工關節，已與國內醫材大廠合作的「ROBOTSMITH研磨拋光機器人」，以及全台第一套「快速組裝關節機器人」，僅一款式就能組裝出不同類型的機械手臂，可應用在產線上進行組裝、焊接、檢測等，並同時兼顧精度，其精度是德國快速組裝關節機器人大廠的二倍、手臂組裝上線時間快五倍，還能導入產線立即使用，可滿足少量多樣、彈性生產的市場需求。