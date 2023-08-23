日本東京電力公司預計最快將在8月24日啟動福島第一核電站含氚廢水排放工作，原能會表示，根據國際原子能總署(IAEA)的評估結果，認為日方的排放計畫造成的輻射影響幾可忽略；而根據我國氚廢水擴散濃度動態模擬分析，對台灣附近海域輻射安全影響已至可忽略的程度。對此，前立委郭正亮23日就表示，「很多人都認為福島核廢水不會只有氚，重點在這裡，不是含氚量，問題在這裡」，引發討論。

郭正亮23日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「我的印象中是57天後就是整個太平洋，原能會胡說八道，我看到57天是到東海跟南海，當然你經過整個太平洋的帶動就會稀釋掉，因為日本不是排一天，他是排30年，他為什麼這樣算？因為他要讓氚的比重，要降到一定的數字以下，這樣就符合所謂國際原能會的標準」，郭正亮更指出，「但很多人都認為不會只有氚，所以中國大陸、韓國都要求到現場採樣，但日本拒絕，重點在這裡，不是含氚量，問題在這裡」。

郭正亮更強調，「因為你是發生核事故的水，不是廢水，是污水，為什麼他不敢讓你看，而且事實上東京電力公司是有三個方案的，他選擇了最便宜的方案，就是直接排掉，他不願意花這個錢，你福島周邊的縣市周邊的東西誰敢買，第一個衝擊的一定是水產」。