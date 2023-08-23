副總統賴清德日前擔任總統特使率團出訪巴拉圭，期間過境美國紐約、舊金山，引起對岸不滿，在賴抵台時宣布在台灣周邊舉行「海空聯合軍演」。根據《菱傳媒》委託皮爾森數據執行最新民調顯示，有43.09%民眾擔憂兩岸未來3年內一定會或可能會發生戰爭，另有56.44%民眾盼與中國大陸全面對話交流溝通，避免兩岸開戰。對此，前大使介文汲23日就表示，「我的觀察當然是開戰的可能性越來越高，這就是長期民進黨政府在散播假訊息，不願意面對現實所造成的結果，這是非常危險的，這是很大的警訊」，引發討論。

介文汲23日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我的觀察當然是開戰的可能性越來越高，當然民意調查是民意的認知，因為中國大陸現在有一種準備性的工作，我認為他已經丟出三板斧了，第一板斧就是軍事，藉著裴洛西到台灣來、蔡英文跟麥卡錫見面、賴清德去美國過境，中國大陸對台的軍事包圍圈，基本上都在縮小，中線都沒有了，現在根本就沒有告訴你範圍」。

介文汲更接著說，「基本上中國大陸整個對台灣的包圍圈不斷地縮小，軍事演習的項目是越來越明確，所以變成只要給中國大陸一個機會，他就師出有名的把大量的軍隊調集到台灣四周的水域，這些飛機也在台灣附近飛」，介文汲最後也警告，「這不是只有示威，所謂實戰演訓，也就等於實際作戰的行動，按作戰計劃實行。這就是長期民進黨政府在散播假訊息，不願意面對現實所造成的結果，這是非常危險的，這是很大的警訊」。