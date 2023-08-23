日前藝人王陽明在YouTube頻道「Empire MotorClub」頻道分享他試車影片，要價超過900萬的BMW XM開箱文，並在北市忠孝東路飆速高達90公里引發爭議。（翻攝YouTube頻道「Empire MotorClub」）

日前藝人王陽明在YouTube頻道「Empire MotorClub」頻道分享他試車影片，要價超過900萬的BMW XM開箱文，並在北市忠孝東路飆速高達90公里引發爭議。（翻攝YouTube頻道「Empire MotorClub」）

日前藝人王陽明在YouTube頻道「Empire MotorClub」頻道分享他試車影片，要價超過900萬的BMW XM開箱文，並在北市忠孝東路飆速高達90公里引發爭議。網友質疑王陽明違反市區道路限速50公里的規定，北市警方獲報後介入調查，研判王陽明試車超速時間落在6月中旬，若超速駕駛達時速90公里，仍適用〈道交管理處罰條例〉舊法第40條，在市區超速未滿60公里，得開罰1200-2400元罰鍰。日前警方已逕行舉發，移由臺北市交通事件裁決所，依法裁罰。

翻攝YouTube頻道「Empire MotorClub」

王陽明在影片中介紹BMW XM油電跑旅要價約900萬，他先在棚內介紹車子的外觀，接著將車開上路實測性能。影片中王陽明重踩油門「看看可以多快」時速一路狂飆，最快飆破90公里，而窗外的街景則是北市大安區忠孝東路四段，因此被網友質疑違反道路限速50公里的規定。

警方表示，有關王陽明駕車於忠孝東路四段涉嫌超速部分，經查該車是6月中旬懸掛臨時車牌，王陽明於112年6月14日下午許，試駕行經忠孝東路四段時，確有超速行為，當時車速約莫90公里。

本案經比較影像畫面進行採證，因該路段速限50公里，王陽明駕車行為超速未達60公里，且違規日期在7月1日之前，故適用舊法處罰條例40條「駕駛汽車超速，違者可裁罰1200-2400元」之規定，本分局已於8月22日逕行舉發在案，移由臺北市交通事件裁決所，依法裁罰。