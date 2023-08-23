總統大選民調各家結果不同，引發是否有機構效應、帶風向等討論。精神科醫師沈政男指出，近期引發爭議的各家民調，各自都出現一些抽樣偏誤狀況，目前看來TVBS的民調還是最可信。然而在這一波民調裡有一個確定的趨勢是，柯文哲原本領先侯友宜一段距離，現在已經被拉近了。

「賴清德民調突破4成可能是抽樣誤差，侯友宜1成3是抽樣偏誤，但柯侯差距拉近應該是確定的。」沈政男今(23日)在臉書發文表示，台灣民意基金會最新民調說侯友宜2024年總統選舉支持度只有13％，原因為何自己認為只有那位媒體人講對，也就是問卷設計先放了賴清德出訪的民調題目，使得國民黨支持者中途放棄此次民調，證據就是國民黨政黨支持度在這次民調只有17％，比先前都還低。

沈政男指出，那位媒體人沒講到的是，在17％裡面，支持侯友宜的國民黨支持者只有5成7，比其他民調的比例都低，使得侯友宜最後只得到13％支持度。這是一種抽樣偏誤，也就是有一些族群你就是不會抽到，常見的是機構效應，但在此處另有題目設計的效應。台灣民意基金會固定發表政黨支持度民調，可以發現每個月差異很大，原因可能就是他們都先問了一些時事題目，再問總統選舉支持度，而造成了抽樣偏誤。

沈政男提到，美麗島電子報現在每天做民調，幾天就發布一次，說是所謂追蹤民調，那麼每一次民調都會有抽樣誤差，因此過幾天看下一波是否賴清德仍是高於4成，如果依然如此，那麼賴清德突破4成的可能性就比較大。

沈政男強調，然而在這一波民調裡，一個確定的趨勢是，柯文哲原本領先侯友宜一段距離，現在已經被拉近了！有的民調做出了柯文哲落後侯友宜，這跟抽樣偏誤或誤差可能有關，比較可能的狀況是柯文哲依然領先侯友宜，但差距已經縮小。面對這一波民調變化，柯文哲歸因於操作，但又說不出怎麼操作，其實現今媒體民調應該都是中立客觀，只差在抽樣方法與機構效應，不必懷疑人家有政治企圖。

「哥再講一次，TVBS的民調還是最可信，就看接下來他們的民調有何變化了！」沈政男直言，這麼說的根據是2020年總統的選舉結果，只有TVBS選前民調完全符合蔡英文與韓國瑜的得票比例。他們的抽樣方法是半手機、半市話，題目相當乾淨，不會附帶問一些有的沒有的。如果柯侯的民調拉近，那麼藍白要整合就更困難了，因為沒人想當副手。如果藍白不能整合，賴清德就會當選，這是越來越確定的事。