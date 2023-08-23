阿喜（林育品）擁有漂亮臉蛋和火辣身材，2012年被票選為宅男女神打開知名度，進入演藝圈後，阿喜不計形象搞笑，與多位綜藝界大哥合作，轉戰戲劇圈也有不俗表現，她前年公開認愛搞笑諧星無尊，被網友調侃是「美女與野獸」CP，近日七夕她曬出多張照片，表示七夕過得很炸裂，讓網友猜測是否有好消息。

阿喜七夕當天發文透露：「本來想剪一個小影片，但沒想到七夕很炸裂，期待早日剪好，只好這樣，今天好多人結婚，祝福大家都幸福快樂，愛者更愛，無愛者自由，七夕愉快喔」，她同時曬出多張照片，阿喜穿著低胸緊身洋裝，深V火辣身材讓網友看到噴鼻血，網友們紛紛表示：「阿喜可以結婚啦」、「該不會一年後被報，今年七夕已經結婚」、「還以為妳也要挑這天結婚勒」、「會不會突然就結婚了」、「以為會有無尊」。

《全明星辯論會》廣邀明星、網紅參加節目，其中從搞笑走紅的阿喜首次嘗試辯論類型節目，她在社群平台分享心聲「其實我是一個超級容易緊張的人，老實說我到現在去上節目跟拍戲，都還是會突然靈肉分離，我一直想讓自己穩定，走向卻不一定都如願，面對身邊表現很好能力超強的夥伴，回到家總是深深的自責」，她表示平常有很多意見都藏著不說，思辨過程很難，要在鏡頭前說服別人更難，也會擔心是否會因為表達讓別人受傷或生氣，她坦承有怯場、害怕的情緒，也有人質疑她為何參加，對此阿喜表示：「但就是因為我不會，就什麼都不做嗎？日常裡因為怕錯所以都不要說話了嗎？我還是一直在犯錯，但有沒有可能，我可以越來越有自信的相信自己沒有錯只是觀點不同，有沒有可能我越來越越可以充分表達出我的想法進而讓自己更接近想要的結果，不用在回家對自己嘔氣，」貼文一出，大批朋友和粉絲湧入鼓勵。