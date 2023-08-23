副總統賴清德日前出訪美國後，大陸隨即在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，22日晚間大陸福建海事局發布航行警告，宣布將在24至25日進行實彈演習。前立委郭正亮表示，此次軍演很詭異，沒有宣布時間、範圍，新聞稿發布後4小時就直接開始，凸顯的意義就是「隨時能打」，且此次大陸對賴清德訪美是全方位反制，軍事、經貿、外交都有動作。

郭正亮今(23日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，實彈演習應該還是大陸針對賴清德訪美的餘波，因為東部戰區的軍演沒有實彈、飛彈，大家都以為這樣就結束了，但又宣布實彈演習，代表軍演還沒結束。

郭正亮指出，大陸此次對賴清德訪美是全方位反制，原先是在東部戰區演訓，後來就到黃海，接下來就宣布禁止台灣芒果輸入，國台辦也依照大陸商務部對貿易壁壘調查的態度，表態ECFA若有不公平交易也要跟進，接下來就是在國際外交上，台灣被排出中美洲議會，軍事、經貿、外交全方位，本以為軍演就僅止於繞行台灣跟文攻，沒想到實彈演習還是來了。

對於是否會助攻賴清德選情，郭正亮分析，大陸不是這樣思考，大陸也不一定是把「賴清德當成總統」在執行，應該是說大陸是認為「該怎麼做就怎麼做」。

郭正亮提到，中國大陸每一次對台軍演都有不同內涵，像去年8月時任美國眾議長裴洛西訪台，就是設定6個飛彈區，也針對防範美軍進入；第二次就是真的在佈局要攻打台灣，該有的軍事佈局都演練一次，包括北京模擬演練彈著點，南部戰區山東艦都開過來。

「這一次(軍演)很詭異」，郭正亮指出，大陸在發布新聞稿4個小時之後，就直接開始軍演，沒有宣布時間、範圍，到現在看來，軍演還沒有結束，大陸本來就沒有公布時間，凸顯的意義就是「隨時能打」，隨時甚麼都有，實彈演習也是隨時能打的項目之一。

郭還提到，這次大陸連西南海域都有軍艦過來，宣布軍演後4個小時就出現45架軍機、9艘軍艦，航行包括西南、東南海域，超過海峽中線是27架次。