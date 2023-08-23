大陸21日以檢出太平洋屯粉介殼蟲為由，暫停台灣芒果輸入。農業部表示，芒果產季已到尾聲，對我國芒果產銷影響有限。媒體人謝寒冰指出，大陸開始比較嚴格的執法，但我們農業部的立場，竟然要地方政府不要去幫果農接觸，結果就是賣不出去，而補助並不是永久的；他不禁預言，台灣果農未來的處境會越來越悲慘。

謝寒冰今(23日)在政論節目《新聞大白話》中表示，芒果銷日、韓價格比較高，可是成本也比較高，賣去中國大陸成本低，因為距離比較近不用儲藏，而且也有很多方便的地方，所以是完全不同市場，硬要混為一談，這是農藥部長陳吉仲故意裝傻的地方。

謝寒冰接著指出，果農生存是靠產地價，批發價跟他們有什麼關係，產地價是證實果農的利潤有多少。立委邱議瑩是在地選出的立委，會不懂嗎？他們就是在跟打迷糊仗、給你裝死。芒果對民進黨的價值是什麼？不是拿來吃、也不是外銷，對他們來講沒有意義，重點是要把它製成「芒果乾」(亡國感)，這才好用，「芒果乾」解決一切，這就是民進黨的思維。

謝寒冰點出，當大陸這次開始相對比較嚴格的執法，以後就是公事公辦。但我們農業部的立場，竟然要地方政府不要去幫果農接觸，結果就是賣不出去，當然還是由果農自己承擔，而補助不會是永久的，台灣果農未來的處境會越來越悲慘。