2024立委選戰如火如荼，《TVBS》22日公布台北市第四選區(南港、內湖)立委民調，國民黨參選人、台北市議員李彥秀獲44%支持度居冠，民進黨現任立委高嘉瑜以27%居次，代表台灣基進參選的吳欣岱獲13%墊底。對此，前立委郭正亮23日就表示，「因為蔣萬安當選市長，本來台北市的民調就有一點變動，當候選人兩個人實力接近，如果是一對一，李彥秀夠強，是有機會翻盤的」，引發討論。

郭正亮23日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「我們假定如果吳欣岱沒有選，高嘉瑜最多也是40％，還是輸」，郭正亮坦言，「因為蔣萬安當選市長，本來台北市的民調就有一點變動，候選人兩個人實力接近，如果是一對一，只要泛藍的候選人夠強，是有機會翻盤的」，郭正亮也直言，「李彥秀夠強，高嘉瑜的民調有一點是很大的警訊，就是討厭度」。

郭正亮更點出，「很不喜歡高嘉瑜的高達36％，李彥秀只有18％」，郭正亮最後更說，「這討厭度我們在選舉上就是說，他們會去努力說你的壞話，那這東西就會變成對你不利的因素，高嘉瑜一定要找賴清德用力幫妳忙，讓討厭妳的人不要到處亂講，這次要扳倒李彥秀的難度真的非常高」。