非洲南部國家辛巴威今天舉行備受關注的大選，總統姆南加瓦尋求拿下第2任期，但選前反對派遭打壓、各界擔心投票黑箱作業、民眾不滿經濟危機，在在讓這次選舉蒙塵。

法新社報導，姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）在2017年推翻已故萬年總統穆加比（Robert Mugabe）的政變後掌權，現年80歲的他將與45歲的查米薩（Nelson Chamisa），亦即「改變公民聯盟」（Citizens Coalition for Change）的領導人一較高下。

姆南加瓦在他的故鄉、辛巴威中部奎奎鎮（Kwekwe）投下選票時，胸有成竹地告訴記者：「我如果認為會選不上，就太蠢了。…每個參選人應該都是要來勝選的。」

反對派則希望憑藉選民對於辛巴威經濟困境的不滿來獲勝，這些困境包括貪汙、高通膨、失業、人民普遍貧窮等。

不過，部分投票所今天延後開放，尤其是在反對派票倉的首都哈拉雷（Harare），引發反對派憂心。

查米薩在投票後說：「不管這是不是可笑的競賽，我們都贏定了。我們會組成新政府，我們已經做好準備。」

律師和牧師出身的查米薩承諾打造一個「給所有人」的新辛巴威，並矢言對抗貪腐、重振經濟、讓國家脫離國際孤立。

然而辛巴威選舉史劣跡斑斑，很少人相信他會是絕對的贏家。

他的政黨抱怨遭當局不公平針對，除了黨員被捕，還有數十場活動被禁，在國家電視台上也很少或完全沒分配到播出時間。

但辛巴威選舉委員會（Zimbabwe Electoral Commission）副主席基瓦（Rodney Kiwa）駁斥關於選民名冊有問題的疑慮，形容這些疑慮不過是「創意想像的產物」。