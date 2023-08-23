AI晶片龍頭輝達將在23日美股盤後發布財報。在市場屏息以待，普遍押注輝達將再傳捷報之際，有「女股神」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood），卻提前一步在22日出清幾乎所有輝達持股，引發熱議。不過由於她向來被視為投資反指標，PTT網友樂稱，看來輝達股價要噴了！

據《巴隆周刊》（Barron's）報導，伍德操盤的方舟新世代網路ETF（ARK Next Generation Internet ETF）在22日出售了價值超過100萬美元（約新台幣3200萬元）的輝達股票。

在此同時，向來熱愛未來科技企業的伍德卻選擇透過方舟創新ETF（ARK Innovation ETF）與方舟新世代網路ETF，加碼視訊會議平台Zoom的股票。Zoom在美國時間21日美股盤後公布財報，儘管上季營收與獲利均優於預期，但22日股價下挫2%。

《巴隆周刊》（Barron's）報導中指出，輝達22日股價下挫2.7%，但過去7個交易日以來仍有近12%的漲幅。而伍德旗下旗艦ETF「方舟創新ETF」卻已在今年1月清倉輝達，錯失了輝達今年高達212%的爆炸性漲幅。

《巴隆周刊》直言，輝達即將公布的財報將可應證這次女股神是否再次「犯錯」。而PTT網友則紛紛表示「謝謝木頭姨賜我吃穿！」、「韭神賣了有夠穩」、「老黃穩了」、「穩了，謝謝反指標」、「空軍可以去買zoom了 哈哈」。