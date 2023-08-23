南韓「DJ Soda」（黃素熙）擁有甜美臉蛋以及火辣身材，在全球擁有不少粉絲支持，然而她日前參加日本音樂祭時，卻遭到多名觀眾襲胸，她對此事後在社群發文吐露心聲，更在被酸民攻擊時直言「穿衣自由」，讓不少人發聲力挺。誰料，近日有一名女性漫畫家反而逆風痛批她：「服裝展現穿衣者的思維。」

DJ Soda日前在社群上透露遭人襲胸後，卻遭到酸民稱「穿著清涼，被摸很正常。」對此，她也不忍怒回擊，直言：「我可以自由地穿我想穿的衣服，沒有人可以通過穿著來評判一個人。我的身體自主權屬於我，不屬於任何人。」讓不少網友見了紛紛發聲力挺。

綜合日媒報導，日本一名女性漫畫家倉田真由美(くらた まゆみ)，近日在推特上發聲，批評DJ Soda「你不能透過衣著判斷一個人」的觀點，指出「身上的衣服是個人的自我選擇」，因此時尚就是個人的自我表達，而必須對身上穿的衣服負責。此外，倉田真由美也補充：「雖然清涼穿搭被解釋成『可以觸摸』是不被接受的。」但也認為清涼的穿搭「誘發具有性慾的想法」很正常，因此DJ Soda強行解釋「我不是那個意思」是不合理的一件事，「個人的想法不能強加給其他人。」

相關貼文PO出後也掀起網友的討論聲浪，短短時間內便吸引逾百則留言，不少人紛紛表示：「我認同你的想法，另一方面，想法無罪，但若是觸摸了就是犯罪行為」、「以這種方式宣傳的名人的確應該知道自己粉絲的偏好，因此想改善這種風氣，必須先改變穿衣風格」、「非檢討受害者，但其實她也有別的方式去保護自己。」不過也有人提及這個觀點已經偏離DJ Soda的觀點，討論不斷。

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