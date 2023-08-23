目前位於菲律賓東方海面的熱帶低壓TD10、位於關島東北方海面的熱帶低壓TD11，都有機會發展成今年第9號颱風蘇拉、第10號颱風丹瑞，不過本周對台灣都沒有影響。氣象專家賈新興表示，其實兩個低壓的路徑潛勢圖都有一個共同特徵，就是不確定因素很高，「主要是要關注TD10號的未來發展動態」。

賈新興列出3點指出，兩個熱帶低壓的關注重點不在於誰先成颱，一、「主要是要關注TD10號的未來發展動態」；二、兩個低壓的路徑潛勢圖都有一個共同特徵，就是後期的7成可能範圍相當大，所以不確定因素很高；三、由於前陣子卡努颱風、近日午後雷雨的襲擊，有些地方相對脆弱，剛好可以趁現在先做好防災的準備和應變。

氣象局預測準颱風蘇拉、丹瑞本周對台灣沒有影響。（翻攝自氣象局）

賈新興呼籲，住在高潛勢區域的民眾，先跟住在其它相對安全地區的親友聯絡，必要時避凶趨吉，住家周邊的排水溝要疏通清理，招牌等易受強風影響的物品要綁牢或收拾好。

氣象局提到，TD10本周預估會在原地打轉，TD11預測會往日本方向前進，兩者對台都沒有影響，另外也無法確定兩者發展成颱風的先後順序。