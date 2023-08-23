9局打完雙方都沒能攻下任何分數，10局下中信兄弟江坤宇從富邦悍將終結者曾峻岳手中敲出再見陽春炮，助隊以1比0在「金控大戰」中險勝，這是江坤宇本季第3轟、生涯首支再見全壘打。

洲際棒球場今晚上演精彩投手戰，兄弟先發投手艾里歐熱投126球，9局投球中投出8次三振、1保送，僅被敲6支安打；富邦先發投手陳仕朋同樣是優質先發，7局用99球投出3次三振、1保送，被敲6支安打，但兩人都沒有獲得火力支援，以無關勝敗作收。

10局上兄弟推出左投呂彥青，他讓富邦打者3上3下、包含2次三振，下半局輪到兄弟進攻，首棒打者江坤宇在球數0好2壞時，從曾峻岳手中敲出左外野全壘打牆外，也結束這場投手大戰。

敲出生涯首支再見全壘打的江坤宇獲選單場MVP，他表示，開轟那打席因為是球數領先的情況，所以是設定對方速球做攻擊，收到不錯的效果。」

從經典賽到現在，江坤宇坦言身體難免會有覺得疲勞，但自己還是保持一樣的心態去準備比賽，「明天又是全新的一天。」他也感謝後勤團隊、防護員的幫忙，把球員照顧得無微不致。