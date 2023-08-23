▲因簡男肇事而被波及的其他機車，車尾嚴重損傷。（市議員施偉政提供／徐佑昇基隆傳真）

▲因簡男肇事而被波及的其他機車，車側嚴重損傷，還有斑斑血跡。（市議員施偉政提供／徐佑昇基隆傳真）

▲事故當時簡男撞擊前方小客車後再滑向對車道，連人帶車卡在計程車車底，可見計程車下方有撞擊凹痕。（市議員施偉政提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆市議員施偉政表示，近期西定路在施工，希望民眾不要搶快，精神不濟時更不要開車或騎車，應該搭大眾交通工具，維護安全。（市議員施偉政提供／徐佑昇基隆傳真）

恐怖連環撞！ 男騎車撞擊噴飛且連掃多輛機車 後卡車底濺血

基隆市西定路與安一路交叉路口於23日晚間7時許左右，發生一起恐怖連環車禍，一名簡姓男子要由西定路騎往市區時，疑似精神不濟直接撞上前方白色小客車後，「連人帶車」噴飛卡到剛轉彎至西定路的計程車車底，並當場濺血，途中還掃到其他機車與一對騎Gogoro的雙載男女。後消防人員將簡男與被掃到的一男一女皆送往基隆長庚急救，但簡男狀況恐不樂觀。

據了解，主要肇事者簡男家住中山區的大慶大城社區，應是準備從家中騎車經過西定路去市區，但不知為何在西定路與安一路口時，疑似精神不濟突然猛烈撞擊前方白色小客車，當下連人帶車再以相當快的速度滑向對側車道，正巧撞上剛從安一路右轉進入西定路的小黃並卡入車底，並當場濺血。

而簡男在滑行的過程中，還一連撞到多輛機車，其中掃到一對雙載騎Gogoro的男女，也跟著倒地受傷，救護人員急忙將簡男以及一男一女送往基隆長庚搶救。至於簡男當時是否有酒駕等情形，因搶救需事後抽血檢測才能得知。

市議員施偉政表示，由行車記錄器可以看出簡男撞擊力道及速度均相當快，並以「非正常」的姿勢卡入車底，狀況恐怕不樂觀。

施並呼籲，夜間無論開車或騎車務必要小心行駛，也希望不要搶快，尤其是最近西定路沿線都在進行相關工程施作，部分路段有封閉的情形。也再次呼籲民眾勿在精神不濟情況下行駛任何交通工具，盡量能夠搭乘計程車或市公車，確保安全。