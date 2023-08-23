八二三戰役勝利65週年追思祭悼典禮今（23）日在金門太武山公墓舉行，總統蔡英文擔任主祭。總統府副秘書長張惇涵表示，總統指示金防部，務必邀請國民黨總統參選人侯友宜一起聽取活動簡報，而蔡英文也跟侯友宜寒暄，並向他表達「辛苦了」。針對蔡英文講「辛苦了」，台大教授苑舉正認為，這是沒有事情問的話，她應該講「八二三砲戰，我們都辛苦了」，要有點歷史感。

苑舉正23日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，總統發言人怎會講這種雞毛蒜皮的小事。八二三砲戰是激烈的一場砲戰，回頭看紀錄片和一些過程，會讓人不禁潸然落淚。在這種事情上，蔡英文應該慰問遺族，居然還在搞選舉，到底知不知道八二三所代表的意義？

苑舉正接著表示，侯友宜臉上的表情，也是做了一個他應該做的動作，就是沒有任何反應可言。而這件事情講起來，有點可笑，蔡英文講「辛苦了」，是沒有事情問的話，她應該講「八二三砲戰，我們都辛苦了」，要有點歷史感。

苑舉正甚至認為，民進黨搞選舉和搞宣傳，最大的成果是，不是搞壞兩岸關係，而是把中華的傳統在台灣連根拔起，這是讓他痛心的地方。