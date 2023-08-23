中信兄弟23日靠著江坤宇在第10局敲出生涯首支再見全壘打，以1比0擊敗富邦悍將，而另一位功臣是熱投126球、9局的先發投手艾里歐，儘管沒能拿下勝投，賽後他也獲得站上頒獎台訪問的機會，對於自己的出場樂艾里歐十分喜歡，但一開始不知道這是偶像、投手教練王建民幫他選的。

艾里歐下半季加入「黃衫軍」，4次登板都繳出優質先發，今天更是改寫來台單場用球數新高，用126球投9局，投出8次三振、1保送，僅被敲6支安打、無失分，退場時雙方0比0，因此以無關勝敗作收。

賽後艾里歐接著單場MVP江坤宇後也站上主場頒獎台，他表示，很開心能跟隊友一起拿下勝利，謝謝球迷整場比賽都不停地為兄弟加油，因此才會有這場勝利。

艾里歐知道自己的中文譯名音似「愛你喔」，他也用中文說「愛你喔」還比了手指愛心。而他的出場樂是用蔡小虎的台語歌曲「愛人醉落去」，原來這是王建民幫他選的，他笑著說：「一開始我不知道是王建民幫我選的歌，但聽到後覺得很喜歡，很喜歡在台灣的一切。」